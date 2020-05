Mercato – Vice Handanovic, tra Radu e Musso l’Inter si tuffa sull’opzione low cost

Almeno per le prossime due stagioni sarà ancora Samir Handanovic il guardiano delle porta nerazzurra. Il rinnovo che la società ha già in cantiere da diverso tempo per il contratto dello sloveno conferma questa ipotesi e, stando alle prestazioni dell’ultimo biennio da parte del capitano dell’Inter, non potrebbe essere altrimenti. Questo non esclude comunque la possibilità di raggiungere un giovane vice portiere già dalla prossima estate in modo da farlo crescere a lanciare gradualmente al fianco dell’attuale numero uno.

Nel casting che la dirigenza da qualche tempo sta portando avanti, sono rimasti in due tra i favoriti: Juan Musso e Ionut Radu. Il primo, come specificato dal Corriere dello Sport, viene dalla stessa scuola di Handanovic, prelevato dal 2012 proprio dall’Udinese, ma ha una valutazione molto alta. Il portiere rumeno, invece, come sappiamo è di proprietà dell’Inter e in questo momento si trova al Parma semplicemente in prestito. Vista la fiducia nutrita dal club nei suoi confronti e la possibilità di un enorme risparmio rispetto all’argentino, Radu potrebbe essere il preferito per il ruolo di vice.

