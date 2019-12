Mercato – L’Hellas Verona bussa all’Inter: Dimarco chiesto in prestito

Se ad inizio anno la sua permanenza all’Inter aveva suscitato un leggero clamore, dopo pochi mesi tutto sommato Federico Dimarco potrà ritenersi soddisfatto della scelta compiuta la scorsa estate. Antonio Conte, che spesso ha ringraziato il terzino sinistro per la pazienza avuta ed il grande lavoro svolto in allenamento nonostante tutto, in ben due occasioni ha concesso all’ex Parma una manciata di minuti con la maglia nerazzurra, valorizzando i sacrifici svolti sino ad ora dal ragazzo.

A gennaio, però, con l’arrivo di forze fresche sugli esterni, lo spazio già esiguo per Dimarco potrebbe praticamente annullarsi del tutto. Per questo motivo, club e calciatore stanno valutando la possibilità di una cessione in prestito. A tal proposito, ecco l’ultima indiscrezione raccontata dal giornalista Nicolò Schira: “Setti vuole regalarsi due acquisti per gennaio. Il Verona studia possibili rinforzi in prestito: piacciono l’attaccante Marko Pjaca (ma la Juventus dovrebbe contribuire a una parte dell’ingaggio) e il terzino sinistro Federico Dimarco (Inter)”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!