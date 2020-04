Mercato – Il futuro di Icardi legato a Cavani: se il Matador rinnova, Maurito torna a Milano

Si può tranquillamente dire che l’Inter si ritrova tra le proprie mani il futuro di Mauro Icardi. Dopo le quotazioni in lieve ribasso degli ultimissimi giorni circa il riscatto da parte del Paris Saint Germain per l’argentino versando nelle casse nerazzurre 70 milioni di euro, vi sarebbe uno scenario secondo cui i francesi sarebbero in un certo senso ‘costretti’ ad esercitare il diritto di acquisto nei confronti di Maurito. Qualora infatti Cavani decidesse di non accettare l’ultimo biennale offerto, il PSG si ritroverebbe senza una vera prima punta e sarebbe automaticamente propenso a tenere in squadra l’argentino.

L’Inter, dopo i contatti recenti avuti dalla dirigenza con gli agenti del Matador, diventa a questo punto un attore protagonista all’interno della telenovela. Qualora il club nerazzurro riuscisse a convincere Cavani con il proprio progetto sportivo al trasferimento a costo zero la prossima estate, oltre a regalare un attaccante da sempre inseguito da Antonio Conte nelle precedenti esperienze in panchina, si garantirebbe anche i 70 milioni tanto attesi della cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain.

