Mercato – Icardi, l’Inter rigida sui 70 milioni. No per Draxler, idea Paredes

Nonostante ancora vi sia distanza sulla cifra definitiva del riscatto, negli ultimi contatti tra Inter e Paris Saint Germain è filtrata parecchia fiducia. Entrambi i club hanno tutto l’interesse a portare a termine l’operazione con esito positivo, preferibilmente affrettando i tempi già entro la fine del mese di maggio. Il nodo, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, resta sui 70 milioni di euro che le due società avevano concordato la scorsa estate, ma sui quali i parigini vogliono ottenere uno sconto.

Inserire una contropartita per colmare la valutazione economica potrebbe essere una valida alternativa, anche se il nome di Draxler – circolato nella giornata di ieri – non interessa ai nerazzurri. Piuttosto potrebbe tornare utile un vecchio pallino della dirigenza interista: Leandro Paredes. Il centrocampista argentino guadagna a Parigi 4,5 milioni di euro di ingaggio e il suo cartellino è valutato dal club 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda la volontà di Icardi, il calciatore è pienamente convinto di voler restare in Francia e continuare ad essere protagonista nell’attacco stellare del PSG. Nonostante gli ultimi disperati tentativi del club francese di estendere il contratto in scadenza di Cavani, l’argentino rappresenta il futuro ed il suo cartellino, alle cifre e con la formula che dovrà prima essere concordata con l’Inter, alla fine verrà riscattato.

