Mercato – Icardi, settimana decisiva per il riscatto. Il PSG ha tempo fino a domenica, timida apertura dell’Inter

Si entra nella settimana chiave per fare chiarezza su quello che sarà il futuro di Mauro Icardi dopo la prima annata giocata in Francia. Nonostante la nuova casa in costruzione a Milano, dove l’argentino ha intenzione di trascorrere il resto della sua vita una volta dato l’addio al calcio giocato, il presente dell’attaccante è da un’altra parte. Il Paris Saint Germain, tra l’altro, ha tutta l’intenzione di riscattarlo e designarlo ufficialmente come centravanti titolare con la partenza a parametro zero di Edinson Cavani.

Il ds Leonardo, però, negli ultimi contatti avuti con la dirigenza nerazzurra ha ribadito che servirà uno sconto-crisi rispetto ai 70 milioni di euro concordati ad inizio stagione. Chiaro che il rifiuto nerazzurro ai 50 milioni di euro più 10 di bonus difficilmente raggiungibili era intuibile, visto che nessuno in società è disposto a svendere l’ex capitano. Stando alle ultime indiscrezioni riferite da Sportmediaset, l’Inter è comunque disposta ad andare incontro alle richieste avanzate dal PSG, ma serviranno almeno 10 milioni di euro in più.

