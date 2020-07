Mercato – Idea scambio Sanchez-Perisic tra Inter e United. Anche l’Everton sul croato

Dopo i contatti dell’estate 2017 – ovvero quella dell’arrivo a Milano di Luciano Spalletti – il Manchester United è pronto a tornare alla carica per Ivan Perisic. L’esterno croato non è ancora certo del riscatto ad opera del Bayern Monaco, dove ha giocato l’ultima stagione in prestito con un buon rendimento. Secondo quanto circolato in Germania e raccolto da fichajes.com, qualora non dovesse restare in Bundesliga potrebbe nuovamente tornare di moda in Inghilterra.

A tal proposito, visti i contatti frequenti tra Inter e United per trovare una base d’accordo per il riscatto di Alexis Sanchez, sarebbe nata l’opportunità di uno scambio alla pari tra Perisic e lo stesso attaccante cileno. Effettivamente entrambi i calciatori hanno una valutazione molto simile che va dai 15 ai 20 milioni di euro, aspetto che potrebbe agevolare l’operazione tra i due club. Sempre sull’esterno croato va detto che si è parlato pure dell’interesse da parte di Everton e Tottenham. Giocare in Premier League, del resto, è sempre stato il sogno dichiarato di Perisic e potrebbe finalmente realizzarsi nelle prossime settimane.

