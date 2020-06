Mercato – Il Barcellona non ci sente: ecco cosa intende fare con Lautaro Martinez

Come parole al vento, a quanto pare non sono servite a nulla le dichiarazioni del direttore sportivo Piero Ausilio con le quali aveva fatto il punto della situazione sul futuro di Lautaro Martinez. Riepilogando, il dirigente nerazzurro aveva avvisato il Barcellona nell’intervista su Sky Sport che per l’argentino l’Inter non avrebbe accettato alcuna offerta, se non dinnanzi al pagamento della clausola rescissoria nei confronti del quale effettivamente non potrebbe intervenire in alcun modo.

Come scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport e anticipato pochi giorni fa in Spagna, il Barcellona vorrebbe però andare oltre la scadenza del 7 luglio fissata per il pagamento della clausola, per trattare direttamente con l’Inter senza vincoli economici di alcun genere. L’idea blaugrana è quella di sferrare l’attacco decisivo nei confronti di Lautaro Martinez alla fine del mese di luglio, ma senza la garanzia di una clausola liberatoria andare a trattare direttamente con i nerazzurri potrebbe non essere così semplice.

