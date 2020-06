Mercato – Il Barcellona prepara l’addio di Junior Firpo: due nomi individuati per la fascia sinistra

C’è parecchio fermento in casa Barcellona per quanto riguarda il mercato sia in entrata che in uscita. Se da una parte a rubare la scena è ovviamente l’intrigo Lautaro Martinez sul quale si sta lavorando ormai da diversi mesi, va tenuta in conto anche la possibilità di un inserimento di Junior Firpo come contropartita all’interno dell’operazione. Il terzino spagnolo, nome assai gradito all’Inter, dovrebbe a quel punto essere rimpiazzato dai blaugrana.

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, per questo motivo, sotto traccia il Barcellona si sta comunque muovendo. Ad esempio, vi sarebbero stati i primi sondaggi con Juan Bernat del Paris Saint Germain, calciatore che per caratteristiche potrebbe ben integrarsi nel sistema di gioco catalano. Ma attenzione anche a Nicolás Tagliafico dell’Ajax, altro profilo considerato interessante per le grandissime potenzialità in fase offensiva.

