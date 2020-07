Mercato – Il Barcellona rassicura Griezmann, lo scambio con Lautaro si allontana

È pace fatta tra il Barcellona e Antoine Griezmann: come riporta l’Equipe, dopo un vertice tra le due parti, si è trovato un accordo per proseguire insieme il rapporto. Il contratto con scadenza 2024, il forte investimento fatto la scorsa estate e il gol nell’ultima partita contro il Villareal hanno rafforzato la volontà di non separarsi.

Dopo i soli tre minuti disputati contro il suo ex Atletico Madrid e la critica pubblica di Setién sembrava proprio che le strade potevano separarsi con l’Inter pronta a inserirsi e a richiedere l’attaccante francese nella trattativa per Lautaro Martinez. Niente da fare quindi: almeno per ora Griezmann non si muoverà da Barcellona e l’anno prossimo dovrà dare una svolta alla sua parentesi catalana se non vorrà davvero essere ceduto.

