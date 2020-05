Mercato – Il Barcellona si tira indietro per Tonali: troppi 50 milioni, la sfida è Inter-Juve

Sandro Tonali è probabilmente il miglior prospetto italiano da qui ai prossimi 20 anni. Il fresco ventenne alla sua prima stagione in Serie A ha dimostrato grandi colpi e soprattutto personalità, guadagnandosi la stima e gli interessi di molti club italiani ed europei. Il prezzo fissato dal Brescia è di 50 milioni, una cifra ancora accessibile per il mercato attuale.

L’Inter ci ha messo gli occhi da tempo ed è diventato una priorità per il centrocampo, un giocatore su Antonio Conte e Beppe Marotta puntano fortemente. Se prima c’era da battere la concorrenza di Juventus e Barcellona, ora – si legge sul Mundo Deportivo – i blaugrana si sono tagliati fuori. Troppo alto il prezzo richiesto dal presidente Cellino, con gli spagnoli che preferiscono investire in altri reparti, come l’attacco.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!