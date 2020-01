Mercato – Il Barcellona tratta Fernandes e Olmo a centrocampo: via libera per Vidal?

Dopo l’eliminazione del Barcellona dalla Supercoppa Spagnola, si preannunciano giorni importanti in casa Inter per capire se ci saranno i reali presupposti per portare Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte.

Il centrocampista cileno è infatti il primo obiettivo della dirigenza nerazzurra, decisa a non mollare la pista nonostante le resistenze del club catalano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, potrebbero però arrivare novità importanti nelle prossime ore. Il Barcellona è in trattativa con il Palmeiras per Matheus Fernandes e con la Dinamo Zagabria per l’ex Dani Olmo: qualora una delle due trattative vada in porta, ecco che Vidal potrebbe lasciare la Spagna e raggiungere l’Inter.

