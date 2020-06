Mercato – Il Cagliari vuole estendere il prestito di Nainggolan fino a fine stagione: l’Inter verso il sì, i dettagli

Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter dal giornalista Nicolò Schira, il Cagliari starebbe definendo un accordo di mercato con l’Inter per l’estensione del prestito di Radja Nainggolan fino alla fine della stagione. Come è noto, il calciatore non piace moltissimo alla società nerazzurra, che infatti ha preferito farlo partire in prestito. Durante questa stagione passata con i sardi però il belga è ritornato a far vedere grandi cose, collezionando ben 6 goal e 5 assist in 25 presenze complessive in maglia rossoblù. Per questo motivo la squadra allenata da Walter Zenga sarebbe fortemente interessata a trattenere il giocatore, senza dubbio uno dei migliori in rosa, almeno fino alla fine di questa stagione.

Per quanto riguarda il futuro ancora non si sa nulla anche se qualche settimana fa, parlando del giocatore al La Gazzetta dello Sport, il ds nerazzurro Beppe Marotta aveva detto: “Non vogliamo svalutarlo, rientrerà dal prestito, poi faremo delle valutazioni. Non c’è fretta di decidere”. Anche se questa sembra essere in linea di massima la politica del club nei confronti del giocatore non è da escludere che l’Inter possa essere aperta all’idea di accontentare i sardi e prolungare il prestito fino alla fine dell’estate. Certo che, a pensarci bene, considerate le sue prestazioni attuali e considerati i notevoli problemi dei nerazzurri in centrocampo, un giocatore del genere potrebbe far comodo alla squadra di Conte.

