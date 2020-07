Mercato – Il Manchester City torna su Sanchez e mette pressione all’Inter

Al momento è al centro dell’attenzione per il mercato dell’Inter: Alexis Sanchez è tornato in piena forma al rientro dal lockdown e la squadra nerazzurra se lo coccola. Il suo futuro però è ancora in bilico visto il mancato accordo per il riscatto con il Manchester United: l’intento di Beppe Marotta è quello di confermare l’attaccante cileno anche per la prossima stagione.

Come riporta il portale cileno La Cuarta è tornato con insistenza il Manchester City su Sanchez: il numero 7 dell’Inter infatti è stato cercato anche in passato dal club inglese che ora può vantare un budget di circa 170 milioni di euro. I Red Devils chiedono 20 milioni per il suo cartellino in modo da poter andare a caccia di Sancho. I nerazzurri dunque non hanno più molto tempo.

