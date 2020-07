Mercato – Il Manchester United piomba su Kondogbia, pronti 20 milioni. L’Inter spettatrice interessata

Solo due stagioni con la maglia dell’Inter per Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese non ha però lasciato un buon ricordo a Milano, soprattutto in relazione al costo dell’operazione che lo portò in nerazzurro dal Monaco. Dal 2017 è dunque in forza al Valencia ma al termine della stagione potrebbe cambiare nuovamente maglia.

Come riporta FootMercato Kondogbia è entrato nel mirino del Manchester United per comporre la coppia di centrocampo con Paul Pogba. Il club inglese è pronto a mettere sul piatto 20 milioni per strappare il francese e l’Inter diventa una spettatrice interessata: i nerazzurri avranno diritto al 25% della rivendita da parte del Valencia.

