Mercato – Il Milan vuole chiudere per Szoboszlai: addio a Tonali?

Secondo quanto riportato sul loro profilo Twitter da Sportitalia, il Milan starebbe cercando di chiudere per il centrocampista del Salisburgo Dominik Szoboszlai. Il giovanissimo calciatore ungherese classe 2000 piace molto anche all’attuale responsabile dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull, Ralf Rangnick, il quale molto probabilmente andrà a sostituire Stefano Pioli proprio sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione.

La strada per arrivare al giocatore potrebbe non essere così tortuosa: sarebbe sufficiente pagare la clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro dilazionabili in tre anni. A questo punto però è probabile che i rossoneri mollino la presa per Sandro Tonali: appare difficile infatti che il Diavolo possa sborsare altri 40-45 milioni per un giocatore nella stessa posizione di Szoboszlai. Buona notizia per l’Inter che vedrebbe così scomparire un’altra rivale nella corsa al baby-talento del Brescia.

