Mercato, il Mundo Deportivo avverte: “Dirigenza Inter infastidita dalle parole dell’agente di Lautaro”

Ormai non c’è più nulla da nascondere: il Barcellona è pazzo di Lautaro Martinez e farà di tutto per portarlo in Spagna in quel di giugno. Ciononostante, il procuratore dell’argentino, Beto Yaque, nella giornata di ieri ha voluto specificare che per il calciatore le voci di mercato sono ininfluenti: «Per lui non cambia nulla, altri giocatori magari al posto suo non riuscirebbero a chiudere occhio la notte. È concentrato sul presente, sull’Inter e su quello che sta facendo con i nerazzurri e non mi ha mai chiesto se le voci di mercato sono vere o false», ha dichiarato.

Il Mundo Deportivo, però, avverte i tifosi nerazzurri: le dichiarazioni di Yaque, infatti, avrebbero infastidito il management interista. In particolare, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero considerato le sue parole come una forma di pressione sul club, che continua però ad essere sereno in virtù della volontà del Toro di non andare alla rottura.

