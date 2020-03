Mercato, il Mundo Deportivo rilancia: “Lo United si prepara a dare a Griezmann il 7 di Sanchez?”

Dopo un tira e molla di voci che lo descrivevano tra il Barcellona e l’Inter, Antoine Griezmann potrebbe finire… in Premier League. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, il centravanti francese potrebbe finire nel mirino del Manchester United, che sarebbe addirittura già pronto a proporgli il numero 7 che era di Alexis Sanchez, oggi in prestito all’Inter.

«Il leggendario numero 7 del Manchester United, indossato da George Best, David Beckham ed Éric Cantona, potrebbe essere ora di Antoine», scrivono in Spagna. Uno scenario che rilancia la permanenza di Sanchez in nerazzurro? Tutto è ancora in divenire, ma anche la questione del numero 7 potrebbe essere un indizio legato al futuro del cileno.

