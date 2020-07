Mercato – Il sì di Emerson all’Inter complica i piani del Barcellona: Lautaro più lontano?

Come può un esterno sinistro come Emerson Palmieri proveniente dal Chelsea complicare il piano Lautaro Martinez studiato nei minimi dettagli sul mercato dal Barcellona? Semplice, perché sino a poche settimane fa il club blaugrana si era solamente avvicinato ad un accordo con l’Inter mettendo sul piatto il nome di Junior Firpo. Il terzino spagnolo, come spiegato sulle pagine di Tuttosport, con l’arrivo dell’italo-brasiliano a Milano non farà più parte dei progetti nerazzurri e a quel punto si dovrà ripartire da capo ragionando su altre contropartite.

Immaginiamo che non sarà così facile tornare allo stesso tavolo a ridiscutere una trattativa parecchio snervante. Specialmente ora che entrambe le società dovrebbero individuare un’altra contropartita da inserire nella trattativa. Il Barcellona non ha dubbi e, visto l’interesse dell’Inter per Arturo Vidal, continua ad offrire il centrocampista cileno. Ma dalle parti di viale della Liberazione sono stati piuttosto chiari qualche mese fa, ribadendo che – per una divergenze di vedute per quanto riguarda la valutazione – l’ex Bayern Monaco non verrà incluso all’interno dell’operazione Lautaro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<