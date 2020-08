Mercato – Il Tottenham ufficializza Hojbjerg. Ndombele adesso può partire? L’Inter aspetta

Un’importante notizia di mercato è arrivata dall’Inghilterra. Il Tottenham ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Pierre-Emile Hojbjerg dal Southampton. Il centrocampista classe 1995, ha già sostenuto le visite mediche e farà parte della squadra allenata da Josè Mourinho nella prossima stagione.

Un acquisto importante dunque per gli Spurs che potrebbe anche aprire ad interessanti scenari di calciomercato per ciò che concerne l’Inter. E’ ormai risaputo che i nerazzurri sono sulle tracce del centrocampista classe 1996, Tanguy Ndombele. L’arrivo di Hojbjerg in casa Tottenham potrebbe essere letto proprio nell’ottica di una possibile cessione del francese, dato che ricoprono praticamente lo stesso ruolo.

L’Inter resta vigile alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi e di poter tentare l’affondo decisivo per portare Ndombele a Milano, andando così a rinforzare il centrocampo con un giocatore di primissimo livello.

