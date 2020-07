Mercato – Il Verona chiude per il dopo-Kumbulla: Inter ora più vicina?

L’Hellas Verona è vicinissimo a chiudere per l’acquisto di un difensore centrale. Si tratta di Mert Cetin, turco classe 1997 di proprietà della Roma, prossimo a passare in Veneto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto fissato a 15 milioni in favore dei giallorossi. Nelle prossime ore, riporta Sky, sarebbe addirittura in arrivo l’ufficialità dell’operazione di mercato.

A questo punto, quindi, l’Inter potrebbe essere più vicina all’acquisizione di Marash Kumbulla. Se nelle ultime ore la società nerazzurra appariva nuovamente in vantaggio rispetto alla Lazio, il prossimo approdo di Cetin all’Hellas potrebbe solo far accelerare l’operazione.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<