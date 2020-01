Mercato – In giornata l’ufficialità di Politano al Napoli: in atto lo scambio di mail con l’Inter

Quella di oggi non sarà solamente la giornata di Christian Eriksen. Matteo Politano, infatti, dopo un anno e mezzo di maglia nerazzurra lascerà ufficialmente l’Inter per approdare al Napoli. L’ex esterno del Sassuolo, dopo una lunga telenovela con la Roma, si è dovuto accontentare della piazza partenopea, già sfiorata due anni fa quando Aurelio De Laurentiis lo aveva praticamente in pugno.

Nel corso della giornata, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, i due club annunceranno la buona riuscita dell’affare. Nel frattempo, tra Inter e Napoli è in atto lo scambio di mail per portare a termine il trasferimento. Una volta depositate le firme digitali, in virtù dell’accordo già trovato sui diritti d’immagine, verrà resa ufficiale la cessione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!