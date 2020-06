Mercato – In visita ad Appiano Gentile il giovanissimo Nikola Iliev: arriva dal Botev Plovdiv

Non è ancora stato ufficializzato l’arrivo all’Inter del giovane Nikola Iliev, ma da oltre un mese il club milanese ha raggiunto l’accordo con il Botev Plovdiv per il passaggio a titolo definitivo. Attaccante molto possente classe 2004, è considerato un astro nascente dal calcio bulgaro. Quest’oggi, come riportato dalle immagini postate dal giornalista Marco Barzaghi, il ragazzo si è recato ad Appiano Gentile per conoscere l’ambiente nerazzurro e vedere con i suoi occhi le strutture che tra qualche mese lo accoglieranno.

Il suo acquisto, conferma una programmazione della società a lungo termine e un’attenzione particolare ai tanti talenti sparsi in giro per l’Europa che hanno solo bisogno di essere scovati e lanciati con coraggio. Questo il tweet del giornalista, che lascia filtrare buone impressioni sul futuro di Iliev: “Presente oggi ad Appiano per visitare i campi Nikola Iliev, giovane promettente del 2004. Attaccante bulgaro che arriva dal Botev Plovdiv, ne parlano bene”.

