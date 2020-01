Mercato – Incontro Inter-Raiola: anche Izzo sul piatto

Nella girandola di agenti ed intermediari passati oggi per la sede dell’Inter, non è passata inosservata anche la visita del manager Mino Raiola che nella sua scuderia può vantare tantissimi calciatori. Il piatto forte dell’incontro tra i nerazzurri e l’agente è stato Andrea Pinamonti, attualmente al Genoa dove rischia di trovare poco spazio da qui a fine stagione. Per l’attaccante classe ’99, però, l’addio è bloccato: l’accordo tra le società prevede il riscatto obbligatorio da parte dei liguri per 18 milioni di euro al primo punto conquistato in campionato dopo il 1° febbraio. Cifra su cui l’Inter conta per i bilanci. Chi vuole Pinamonti dunque, e tra Spal, Parma e Cagliari non mancano le società interessate, deve accollarsi questo investimento. Difficile.

Ma non solo. Il giornalista Nicolò Schira riferisce che nell’incontro si sarebbe discusso anche di Armando Izzo. Il difensore del Torino è un elemento molto gradito al tecnico Antonio Conte anche per la sua abitudine a giocare nella difesa a 3. Una pista, comunque, da seguire per l’estate.

