Mercato – L’Inter fa sul serio: già pronti tre piani B in caso di imprevisti

Per via di motivazioni diverse, sia Arturo Vidal che Marcos Alonso non sono due obiettivi facilmente raggiungibili. In una formazione ideale di Antonio Conte, entrambi troverebbero spazio nell’undici iniziale. Purtroppo, però, sia il tecnico che il club nerazzurro sanno che entrambi potrebbero non arrivare a gennaio. Per questo motivo, per non farsi trovare impreparata, sulla lista dell’Inter vi sono delle possibili e importanti alternative.

Per il centrocampo, fa certamente gola anche in ottica futura il nome di Rodrigo De Paul, calciatore seguito ormai da oltre un anno dalla formazione interista. Sulle corsie esterne, invece, qualora il Chelsea non dovesse abbassare le pretese per il terzino spagnolo, rimangono in pole position Kurzawa e Darmian. Se liberare il francese (in scadenza di contratto a giugno) già a gennaio non appare semplice, secondo il Corriere dello Sport, l’arrivo in nerazzurro dell’ex Manchester United – già previsto per giugno – potrebbe essere anticipato a gennaio.

