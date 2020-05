Mercato – Inter fredda su Acuña e Martinez Quarta. Ma piacciono Urzi e Montiel

Al dna proprio non si comanda: quando si parla di giovani prospetti argentini, il nome dell’Inter in una misura o in un’altra, c’è sempre. Questa volta, tra i nomi riferiti sulle pagine di Tuttosport, il realtà due sarebbero già stati scartati. Si tratta di Marcos Acuña, accostato ai nerazzurri lo scorso gennaio come profilo esperto in lizza per le candidature della fascia sinistra, e Lucas Martinez Quarta, nome che di recente è stato avvicinato come centrale di difesa di prospettiva. Entrambi, però, non scaldano il club nerazzurro e difficilmente arriveranno a Milano nei prossimi mesi.

Scorrendo tra i talenti più giovani, invece, l’Inter continua a seguire con molto interesse Gonzalo Montiel e Agustin Urzi. Il primo, classe 1997, milita nel River Plate ed è un terzino destro capace di disimpegnarsi alle volte anche da centrale di difesa. Il secondo, invece, è un esterno d’attacco classe 2000 che preferisce partire dalla sinistra. Il suo cartellino e di proprietà del Banfield e solo di recente è entrato ufficialmente nei radar nerazzurri.

