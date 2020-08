Damiani: “Agoumé? Piace al Crotone, prima il rinnovo con l’Inter. Su Radu e Karamoh…”

Lucien Agoumé potrebbe lasciare in prestito l’Inter nella prossima finestra di mercato. Come raccontato da Passioneinter.com il Crotone, neopromosso in Serie A, si è mossa concretamente per il talento francese.

Il suo agente Oscar Damiani ha confermato l’indiscrezione ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Agoumé? Vedremo, ci sono società che lo cercano. È molto stimato all’Inter, piace al Crotone ma anche ad altre squadre. Il rinnovo con l’Inter, comunque, è scontato, non sarà un problema”.

Su Karamoh: “È tutto prematuro. A Parma sono andati via i dirigenti, vedremo”.

Il futuro di Gravillon: “Ha finito bene il campionato. Ci sono richieste in A è in Francia. Ma non sarebbe male se restasse ad Ascoli con un allenatore bravo come Dionisi”.

Chiusura su Radu: “Per me nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo per l’età che ha. Credo e penso che rimarrà all’Inter come vice-Handanovic. Sarebbe una grande esperienza per lui: potrebbe giocare qualche partita, crescere e diventare il portiere titolare dell’Inter del futuro”.

