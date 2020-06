Hakimi ma non solo, l’Inter mette il turbo sulle fasce: sogno Alaba. Marotta ci pensa

Inter scatenata sul mercato. Dopo aver praticamente definito l’arrivo in nerazzurro di Hakimi, secondo quanto riportato da Sportitalia, la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di fermarsi qui e sta lavorando anche per rafforzare l’altra fascia del 3-5-2 di Conte.

Il profilo ideale per caratteristiche ed esperienze è quello di David Alaba. L’austriaco ventottenne del Bayern Monaco può agire tanto da esterno che da centrale difensivo, ha un contratto che scade nel 2021 ed un ingaggio quasi proibitivo. Il Bayern spinge per rinnovare, il giocatore però dopo l’esplosione di Alphonso Davies nel suo ruolo, starebbe valutando l’idea di cambiare aria.

Un’operazione che resta difficile, in virtù anche della folta concorrenza. Ma l’operazione Hakimi dimostra come in casa nerazzurra nulla è impossibile.

