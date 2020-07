Inter, senti Flick: “Alaba? Giocatore di classe, troppo importante per noi. Spero nel rinnovo”

David Alaba è uno dei profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra per rafforzare la corsia esterna sinistra del 3-5-2 di Conte. L’esterno austriaco, che può giocare anche centrale di difesa, ieri ha aperto le marcature della finale della Coppa di Germania, vinta dal Bayern Monaco con il risultato di 2-4 sul Bayer Leverkusen, con un gran gol da punizione.

Il contratto di Alaba è in scadenza nel 2021, l’Inter potrebbe cercare il bis dalla Bundesliga dopo il colpo Hakimi. Flick, tecnico bavarese, ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Sky Sports Deutschland: “David è un giocatore molto importante per noi. È il fulcro, è un elemento di classe mondiale dentro e fuori dal campo. È sempre molto positivo e motiva la squadra. Spero che riusciremo a fargli firmare questo rinnovo. Non è troppo comune per un giovane giocatore completare la sua carriera in un club. Spero che sia il caso di David”.

