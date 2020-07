Per Alaba niente Serie A, è corsa a due: Guardiola ci riprova e sfida il suo ex Barcellona

David Alaba è pronto a lasciare il Bayern Monaco. Il suo nome è stato accostato all’Inter in questa finestra di calciomercato ma tutto fa pensare che l’esterno austriaco non approderà in Italia.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti Alaba piace tanto al Manchester City, dove ritroverebbe Guardiola, il primo a schierarlo anche da difensore centrale. Ma sul 28enne austriaco c’è da registrare anche l’interesse del Barcellona.

