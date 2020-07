Mercato – Inter, se fosse Allan l’uomo di Conte a centrocampo? Il brasiliano è tornato di moda

Posto che Sandro Tonali resta l’obiettivo numero uno del calciomercato per il centrocampo nerazzurro, come ripetiamo da diversi giorni l’Inter ha intenzione di rinforzare la propria mediana anche con un profilo più esperto e in grado di garantire innanzitutto una presenza muscolare importante. Si è parlato parecchio, ad esempio, sia di un ritorno di fiamma per Arturo Vidal che di un reintegro in squadra di Radja Nainggolan, una volta rientrato a fine stagione dal prestito al Cagliari.

Anche Kessie, nelle ultime ore, è stato poi nuovamente accostato ai nerazzurri. Ma, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è un nome che più di ogni altro potrebbe tornare di moda e fare al caso di Antonio Conte. Si tratta di Allan, forte centrocampista del Napoli in rotta con il club partenopeo. Fin quando il brasiliano è stato considerato centrale nel progetto azzurro ha sempre dimostrato di poter fare la differenza ad alti livelli, salvo poi essere messo ai margini a seguito degli screzi avuti con la società napoletana ad inizio stagione. Nel centrocampo nerazzurro, potrebbe davvero essere un jolly utile per qualsiasi modulo.

