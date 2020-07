L’Inter ci riprova per Allan, Giuntoli frena: “E’ molto importante per il Napoli”

Dopo averci provato già durante la finestra invernale di calciomercato, l’Inter è pronta nuovamente a bussare alla porta del Napoli per Allan, centrocampista brasiliano finito fuori dal radar azzurro.

Il ds Giuntoli, prima del fischio d’inizio della sfida contro il Genoa, ha parlato così del suo futuro: “Ha avuto un brutto infortunio. Se sta bene farebbe titolare ovunque anche qui a Napoli. E’ solo una questione fisica, è molto importante per noi e ha tanti anni di contratto con noi. Il suo valore di mercato non si è svalutato”.

Su Osimhen: “Non c’è una trattativa. E’ un ragazzo interessante, ma non abbiamo accordi né con il suo agente né col Lille; è solo venuto in città per capire meglio alcune cose, e questo è importante perché vuol dire che siamo anche noi in corsa”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!