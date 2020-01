CdS – L’Inter non molla Allan: discorso rimandato in estate ma il Napoli non fa sconti

Negli ultimi giorni l’Inter ha sondato con il Napoli, nell’ambito della trattativa per Politano, il terreno per il centrocampista brasiliano Allan. L’ex Udinese sta vivendo una stagione molto difficile e a fine anno potrebbe lasciare la squadra azzurra per cercare nuove avventure.

Come riportato dal Corriere dello Sport, quella di Allan sarà uno dei tanti problemi che Aurelio De Laurentiis dovrà affrontare in estate. All’Inter il brasiliano piace, impossibile pensare ad un suo trasferimento a gennaio mentre è una pista che va tenuta in grande considerazione in vista della prossima finestra estiva. La valutazione rimane comunque alta, nonostante la sua stagione sia stata fin qui poco esaltante.

