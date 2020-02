Mercato – Inter, altro colpo dallo United? Martial torna in orbita nerazzurra

Due stagioni fa, quando Perisic sembrava sul punto di poter partire e finire al Manchester United, l’Inter aveva tentato di prendere in cambio un Martial deluso dall’impatto che aveva avuto in Inghilterra nelle prime due annate. L’attaccante francese, molto duttile nei vari ruoli offensivi, è tra l’altro un vecchio pallino di Piero Ausilio che nel corso della sua esperienza dirigenziale all’Inter, più volte ha avvicinato l’ex Monaco.

Nonostante una carriera già ricca di presenze, Martial resta un profilo ancora molto giovane visto che si tratta di un classe 1995. Nell’ultimo anno, rilanciato dall’arrivo di Solskajer in panchina, ha ripreso a segnare con i ritmi cui ci aveva abituato specialmente al Monaco. L’interesse nerazzurro potrebbe riaccendersi solo in caso di partenza di Lautaro Martinez e il prezzo stabilito intorno ai 60-70 milioni di euro, secondo Tuttosport, gioca senz’altro in favore dell’Inter.