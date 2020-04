Mundo Deportivo – Arthur, l’Inter c’è: sfida al Tottenham di Mourinho. Il Barcellona disposto a venderlo

Arthur, centrocampista brasiliano del Barcellona, rimane uno degli osservati speciali in casa Inter in vista della prossima finestra di mercato. Dopo l’arrivo in Spagna di De Jong, l’ex Gremio ha perso continuità e il posto da titolare: una sua possibile partenza non è da escludere.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’Inter è fortemente interessata ad Arthur: quello del brasiliano è infatti uno dei nomi fatti dalla dirigenza nerazzurra nell’ambito dei colloqui con il Barcellona per Lautaro Martinez. Attenzione alla concorrenza agguerrita del Tottenham di José Mourinho, altra candidata seria, pronto a raddoppiare il suo ingaggio.

Arthur ha un contratto con il Barcellona fino al 2024, il club catalano non vuole rinunciare a lui ma se arrivasse l’offerta giusta potrebbe anche lasciare la Spagna. Molto infatti dipenderà anche dalle ripercussioni economiche dell’emergenza coronavirus e dalla stessa volontà del giocatore.

Il brasiliano ex Gremio potrebbe essere anche la contropartita tecnica giusta da girare all’Inter per strappare Lautaro Martinez o al Totteham per arrivare ad alcuni giocatori, come Ndombele che piace tanto alla dirigenza blaugrana.

