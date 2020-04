Mercato – Inter-Asamoah ai titoli di coda. Sirene turche nel futuro del terzino

Con il suo arrivo a parametro zero nell’estate del 2018 insieme a quello di Stefan de Vrij, in casa Inter c’era l’impressione di aver preso un calciatore che sarebbe potuto tornare molto utile per via della grande esperienza maturata negli anni, ma soprattutto una guida sicura per la corsia di sinistra. E invece, specialmente nell’ultimo anno sotto la guida del ritrovato Antonio Conte, Kwadwo Asamoah non ha avuto l’opportunità di poter dimostrare il suo vero valore. I guai al ginocchio lo hanno tormentato ripetutamente negli ultimi mesi, rendendolo a tratti un fantasma dalle parti di Appiano Gentile.

L’Inter, che a sinistra sembra aver finalmente continuità grazie all’arrivo di Ashley Young, sta già cercando nuove alternative del calibro di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il futuro del ghanese, dunque, si allontana sempre più da Milano. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad oggi, i dialoghi più avanzati da parte del calciatore sono quelli con il Fenerbahce. Il campionato turco rappresenta una suggestione senz’altro interessante ed una ghiotta opportunità per tornare ad essere protagonista che difficilmente Asamoah si lascerà sfuggire.

