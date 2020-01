The Sun – Ashley Young via da Manchester, non c’è solo l’Inter: in corsa anche Lazio e Crystal Palace

Potrebbe essere Ashley Young il rinforzo dell’Inter per la corsia laterale sinistra: i problemi fisici accusati da Asamoah in stagione hanno costretto la dirigenza nerazzurra a ritornare sul mercato con il laterale inglese 1985, in scadenza di contratto con il Manchester United, che al momento resta l’obiettivo numero in vista di gennaio.

Secondo però quanto riportato dal The Sun, sul capitano dei Red Devils non ci sarebbe solo l’Inter: anche la Lazio e il Crystal Palace sono interessate a Young e nelle ultime ore i due club si sono fatti avanti con decisione. La dirigenza biancoceleste ha manifestato il proprio interesse questa settimana, mentre il Palace sarebbe intenzionato come l’Inter a strappare subito il classe 1985 a Solskjaer: il tecnico Hodgson ammira da sempre Young e lo ha già allenato durante l’esperienza sulla panchina della Nazionale inglese.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!