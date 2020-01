GdS – Rebus Spinazzola, torna di moda Ashley Young: l’Inter riapre la trattativa

All’improvviso in casa Inter si potrebbe riaccendere la pista Ashley Young. Visti i problemi riscontrati nell’affare con la Roma per Spinazzola, la dirigenza nerazzurra è pronta a tornare con decisione sull’esterno inglese classe 1985, in scadenza di contratto con il Manchester United, qualora la trattativa per l’ex Atalanta e Juventus salti definitivamente.

Come infatti riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti non si sono mai interrotti e nella giornata di ieri l’agente di Young è stato invitato a tenersi pronto per definire l’operazione. L’accordo, che prevede un contratto di 18 mesi da tre milioni netti a stagione, tra le parti è stato già trovato da tempo ma solo trovata l’intesa economica per accontentare il Manchester United.

