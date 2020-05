Mercato – Inter e Atalanta si contendono De Ketelaere: duello di velocità

Si chiama Charles De Ketelaere il nuovo obiettivo che da qualche tempo Inter e Atalanta condividono sui loro taccuini. Il centrocampista classe 2001 ha talento da vendere e si è già fatto notare al mondo intero nelle quattro apparizioni stagionali in Champions League, più altre due in Europa League. Entrambe le società sono sempre state molto attente a calciatori di talento provenienti dal panorama belga e faranno di tutto pur di battersi a vicenda sul ragazzo di proprietà del Brugge.

Come scritto da calciomercato.com, al momento tra i due club sembra l’Atalanta ad essere più convinta dell’Inter. Difatti, la società bergamasca sta cercando di cedere Timothy Castagne per far cassa ed investire nuovamente la somma di denaro sul centrocampista belga dalle belle speranze. Il presidente Antonio Percassi vuole battere sul tempo i nerazzurri di Steven Zhang, che sino a questo momento non hanno mai mostrato piena convinzione nel tentare un vero affondo per De Ketelaere.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!