GdS – Vidal più Kulusevski, l’Inter sogna il doppio colpo: nuovo incontro con l’Atalanta. Alonso e Llorente…

Arturo Vidal rimane l’obiettivo numero uno in vista della finestra invernale di calciomercato, ma la dirigenza nerazzurra valuta altri nomi e segue diverse piste. Su tutti quella che porta a Dejan Kulusevski, centrocampista svedese di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta coltiva ancora il sogno di portare la rivelazione della Serie A a Milano già a gennaio e in ogni caso l’arrivo di Vidal non escluderebbe quello di Kulusevski. L’Inter si è spinta fino ai 35 milioni, l’Atalanta ne chiede 40: presto ci sarà un nuovo incontro tra le due dirigenze.

Si congela la trattativa per De Paul con l’Udinese, Marcos Alonso e Llorente gli altri profili seguiti. Per il primo la situazione è in stand by, sul secondo è in piedi un’ipotesi di scambio di prestiti con Politano. Ma sull’esterno non va persa di vista la pista che porta alla Fiorentina.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!