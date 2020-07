Mercato – Inter, aumentano le pretendenti per David: c’è anche il Leeds

Con 23 gol realizzati nel corso dell’ultima stagione tra campionato ed Europa League, ovviamente Jonathan David ha cominciato a suscitare l’attenzione dei maggiori top club in Europa. Come riferito poche settimane fa, ad esempio, tra questi bisogna menzionare sul mercato anche l’Inter, particolarmente interessata ad un colpo che almeno sulla carta potrebbe rivelarsi ‘low cost’ per via della valutazione fin qui sostenuta – pari a circa 20 milioni di euro – che il Gent ha chiesto per il suo cartellino.

Il classe 2000 di nazionalità canadese, stando a quanto riportato da De Zondag, sarebbe entrato nel mirino anche del Leeds United, club neo promosso in Premier League e allenato da Marcelo Bielsa. La società di proprietà dell’imprenditore italiano Andrea Radrizzani non è però l’unica in Inghilterra, visto che anche Arsenal e Manchester United sono state in precedenza accostate al ragazzo. Ma attenzione a non sottovalutare la presenza del Lille da tempo sulle tracce del ragazzo.

