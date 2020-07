Mercato – Inter, Ausilio e Marotta tagliano dalla lista due obiettivi

Continua a delinearsi sempre più il mercato dell’Inter in vista della mini sessione dell’estate 2020. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro a sinistra ha infatti messo la freccia su Emerson Palmieri dopo aver già intrapreso i primi contatti con il Chelsea in occasione dell’incontro per l’estensione del prestito di Victor Moses sino al termine della stagione. L’italo-brasiliano, già allenato da Conte a Londra, è stato indicato proprio dal tecnico leccese.

Per questo motivo, come annunciato sempre sulle colonne della gazza, Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno tagliato dalla lista altri due obiettivi che evidentemente non rientrano nei piani. Il primo è Robin Gosens, esterno dell’Atalanta da 9 reti in campionato, ma con una valutazione che sfiora i 40 milioni di euro. Il secondo è invece Alaba, anche se in questo caso – considerata l’evoluzione tattica degli ultimi anni – sarebbe stato utilizzato eventualmente come terzo centrale di difesa.

