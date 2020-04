Mercato – Inter, solo giovani contropartite da Barcellona: dal genio di Arthur, all’ultima idea Cucurella

Se il Barcellona per via della crisi economica post-coronavirus non riuscirà ad offrire 111 milioni di euro della clausola di Lautaro Martinez, un modo per convincere ugualmente l’Inter a cedere l’argentino ci sarebbe, come scritto da La Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro, infatti, sarebbe disposto ad accettare una o al massimo due contropartite da sommare al costo per il cartellino, a patto che sia la stessa società interista a dettare le condizioni e scegliere i calciatori in cambio.

Per questo motivo non sono spendibili i nomi di Griezmann e Vidal, i quali hanno un ingaggio troppo elevato e – nonostante all’Inter piacciono – non verranno inseriti nell’eventuale scambio. Piuttosto, sono i profili giovani ad interessare dalle parti di Viale della Liberazione. Sulle corsie esterne, ad esempio, oltre ai nomi di Semedo e Junior Firpo, è spuntato a sorpresa anche quello del 21enne Marc Cucurella, mancino a tutta fascia esploso quest’anno nel prestito al Getafe.

Ma è a centrocampo che circolano i nomi più interessanti. Da Arthur, centrocampista con un’incredibile visione di gioco acquistato dal Barcellona due anni fa dal Gremio per 30 milioni di euro, a Carles Aleñá. Quest’ultimo, in prestito al Betis Siviglia, viene paragonato per caratteristiche ad Andrea Pirlo. E’ un classe 1998 che ha senz’altro bisogno di crescere, ma i numeri delle giovanili rendono l’idea delle sue potenzialità: 18 gol in 89 partite col Barça B, niente male per un centrocampista.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!