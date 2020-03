Mundo Deportivo – Barcellona, tutti pazzi per Coutinho: l’Inter sfida i top club della Premier League

Il futuro di Philippe Coutinho sembra essere già scritto: il brasiliano ex Inter, di proprietà del Barcellona ma in prestito al Bayern Monaco, è destinato a tornare in Spagna al termine della stagione. Sembra però non esserci spazio per lui in Catalogna così il classe 1992 è chiamato a trovare una nuova destinazione.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo l’Inter rimane un’opzione concreta al pari del Paris Saint Germain con i due club che sono pronti a sfidare i top team della Premier League, pronta ad accogliere il brasiliano che ha già incantato con la maglia del Liverpool. Proprio Klopp starebbe pensando di riportarlo ad Anfield, in corsa ci sarebbero però anche Chelsea, Tottenham, Arsenal e il Manchester United.

