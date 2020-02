CdS – Il Barcellona vuole evitare un altro caso Griezmann: ecco la strategia per Lautaro. E l’Inter?

Il Barcellona e Lionel Messi non mollano Lautaro Martinez: l’attaccante argentino dell’Inter è il prescelto dalla dirigenza blaugrana per raccogliere l’eredità pesante di Luis Suarez al fianco della Pulce.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Barcellona ha chiesto più volte informazioni su Lautaro Martinez all’Inter nonostante nel contratto del Toro sia presente la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, esercitabile nelle prime due settimane di luglio.

Come noto, la dirigenza blaugrana è disposta a sedersi a trattare con il club nerazzurro, inserendo qualche contropartita tecnica gradita a Conte, dopo il caso Griezmann che ha scatenato diverse polemiche nella passata estate. Marotta è disposto ad ascoltare la proposta degli spagnoli e non intende al momento accelerare sul tema rinnovo perché non rappresenterebbe una garanzia della permanenza di Lautaro a Milano. Anche Real Madrid e Chelsea hanno mostrato grande interesse per il numero 10 dell’Inter.

