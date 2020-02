Inter, senti Abidal: ”Lautaro piace al Barcellona, nel suo ruolo è tra i top al mondo. Lui e Neymar? Scenario non impossibile”

E’ noto ormai da tempo l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: il numero 10 nerazzurro, fortemente sponsorizzato da Messi, è considerato in casa blaugrana tra i candidati papabili per raccogliere l’eredità pesante di Luis Suarez in attacco.

Intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo, il direttore sportivo Abidal ha parlato così del Toro: ”Budget a disposizione oggi non ne ho. Devo cercare solo di anticipare le decisioni, essere sempre consapevole di ciò che sta accadendo negli altri club e da lì, cercare di convincere il giocatore. Quello sarà il mio lavoro, quindi, se la parte finanziaria mi dice che questo colpo potrà essere fatto, sarà fatto, altrimenti dovremo trovare un altro giocatore. Se Lautaro mi piace? Sì, sì, ma ce ne sono altri che mi piacciono. Nella sua posizione, comunque Martinez ora è tra i cinque o sei migliori giocatori al mondo”.

Lautaro insieme a Neymar? “Dipende da molti fattori. Io dico sempre che la cosa importante per me è l’aspetto sportivo, vogliamo avere una squadra forte la prossima estate per raggiungere i nostri obiettivi. Ma avere giocatori di talento come Lautaro, Neymar o altri sarebbe sempre positivo per il club. Se è economicamente fattibile? Ad oggi non posso saperlo. Se è impossibile? No, questo no. Non è impossibile”.

