Barcellona, macché Lautaro. Mancano i soldi: “Devono prima vendere Coutinho per almeno 100 milioni!”

Il futuro di Lautaro Martinez resta un grandissimo rebus, con Barcellona ed Inter che continuano un tira e molla che dura da settimane. Se la stampa spagnola dipinge un club che tiene le redini dei negoziati, però, in Italia sorgono spesso dubbi in merito alla reale potenza economica di cui i blaugrana potranno disporre. La crisi economica portata dal Coronavirus, infatti, potrebbe impedire ai catalani di mettere sul piatto cifre enormi per il mercato, stroncando sul nascere la possibilità di portare al Camp Nou stelle mondiali.

Barcellona su Lautaro? L’Inter gongola: “Mancano i soldi”

Come scrive Paolo Condò sull’edizione odierna di SportWeek, a questo proposito, la crisi economica di questi mesi fa riemergere i problemi portati da una scellerata operazione di qualche anno fa. Nel gennaio del 2018, infatti, i blaugrana acquistarono Philippe Coutinho dal Liverpool per una cifra monstre: 120 milioni di euro + 40 di bonus. Il flop totale che il brasiliano ha poi offerto tra la Spagna ed il prestito al Bayern Monaco, ora, obbliga il Barcellona, secondo Condò, a doverlo cedere “per almeno 100 milioni di euro” prima di affondare il colpo su Lautaro Martinez dell’Inter.

Uno scoglio, questo, che rischia di diventare insormontabile, vista l’enorme svalutazione a cui è andato incontro Coutinho. Che peraltro, dal suo passaggio in blaugrana, percepisce uno stipendio faraonico, difficile da sostenere per la maggior parte delle big europee. Insomma: il passaggio di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona è tutt’altro che scontato, e l’assist ai nerazzurri potrebbe arrivare proprio da Coutinho.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!