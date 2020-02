Mundo Deportivo – Barcellona, no a Willian José per colpa di Lautaro: in estate sarà assalto al Toro. E il Real Madrid…

Il Barcellona continua a sognare Lautaro Martinez: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la dirigenza blaugrana ha deciso di puntare in estate l’attaccante argentino dell’Inter e di pagare la clausola da 111 milioni di euro. Ieri il ds Abidal, di ritorno dalla Finlandia, ha incontrato il tecnico Setién per capire come intervenire subito sul mercato per rafforzare il pacchetto offensivo dopo gli infortuni di Dembelé e Suarez: il regolamento in Liga permette infatti di poter fare ricorso al mercato ma di poter acquistare solo giocatori che militano nel campionato spagnolo.

Il possibile acquisto di Lautaro Martinez però condiziona la strategia del Barcellona: infatti è stato escluso dalla lista Willian José, attaccante brasiliano del Real Sociedad, che andrebbe ad occupare il posto di extracomunitario e che chiuderebbe così le porte all’acquisto del numero 10 dell’Inter.

In questo momento il Barça ha due giocatori extracomunitari, Arturo Vidal e Arthur, se ne arrivasse un altro subito sarebbe un problema in estate puntare su Lautaro visto che solo tre possono essere registrati. Cosi il cerchio si è ristretto ad Ángel (Getafe, 32 anni), Lucas Pérez (Alaves, 31 anni), Loren Morón (Betis, 26 anni) e Roger Martí (Levante, 29 anni).

Poi in estate sarà assalto a Lautaro. Ma il canale TyC in Argentina ha assicurato che anche il Real Madrid è interessato al Toro e che Florentino Pérez starebbe pensando di pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

