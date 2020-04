Mundo Deportivo – Barcellona, Lautaro è il piano A ma l’Inter resiste. Da Werner a Osimhen: le alternative al Toro

Il Barcellona insiste, l’Inter non molla. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo la dirigenza blaugrana sta facendo di tutto pur di arrivare a Lautaro Martinez ma al momento la trattativa sembra essersi congelata.

Il numero 10 nerazzurro è il piano A in casa Barça per l’attacco: dal 1 al 15 luglio è esercitabile la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, soldi che al momento il club spagnolo non è disposto a pagare dopo l’impatto negativo del coronavirus sulle casse del club. I catalani stanno cercando di sbloccare la situazione, cercando di convincere l’Inter con l’inserimento eventuale di contropartite tecniche.

Al momento però Marotta sembra non volerne sentire e per questo il Barcellona si sta guardando attorno. Il piano B si chiama Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia, seguito anche dall’Inter: il ds blaugarana Abidal avrebbe già avuto contatti importanti con il papà del giocatore. In lista anche Tammy Abraham (Chelsea), Alexander Isak (Real Sociedad), Jonathan David (Gent) e Victor Osimhen (Lille). Tutti nomi che però dipendono dal futuro di Lautaro Martinez e dalla scelta finale dell’Inter.

