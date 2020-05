Il Barcellona attende segnali da Lautaro, l’Inter non fa sconti: Semedo o Firpo nella trattativa

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di mollare Lautaro Martinez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter però rimane ferma sulla propria posizione e non intende fare sconti: nonostante la crisi economica dettata dall’emergenza coronavirus, Marotta non vuole vendere i gioielli quindi i 111 milioni della clausola di rescissione del numero 10 nerazzurro non sono trattabili.

Al momento sul tavolo resta l’offerta di 90 milioni cash più due giocatori, con Semedo o Junior Firpo le contropartite preferite di Marotta e Ausilio. Lautaro non si è mai sbilanciato, l’Inter e Antonio Conte l’hanno trasformato in un attaccante totale, i rapporti con società e tifosi sono ottimi. Messi potrebbe però giocare un ruolo decisivo nell’affare, da Barcellona si aspettano segnali dal numero 10 dell’Inter.

