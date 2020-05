Sport – Lautaro nel mirino, il Barcellona scarica Umtiti: sconto sul prezzo. Due ostacoli per l’Inter

In Spagna il nome di Lautaro Martinez continua ad occupare le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Quest’oggi Sport parla di una nuova strategia del Barcellona per il numero 10 nerazzurro: all’Inter infatti sarebbe stato dato il via libera per Samuel Umtiti, difensore francese classe 1993.

La dirigenza blaugrana è disposta a cedere il campione del mondo a soli 30 milioni di euro per liberarsi anche del suo pesante ingaggio. All’Inter Umtiti piace anche se dalla Spagna confermano che al momento non ci siano stati contatti tra i nerazzurri e l’entourage del giocatore.

Gli ostacoli per l’Inter sarebbero due. Umtiti vorrebbe rimanere a Barcellona e in caso di partenza, preferirebbe la Premier League alla Serie A, con Arsenal e Manchester United sullo sfondo. Le prossime settimane saranno decisive in un senso o nell’altro, al momento il difensore francese è concentrato solo a recuperare dall’infortunio. Il futuro poi si vedrà.

